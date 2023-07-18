Zara kapanacak mı, Türkiye'den çekilecek mi? INDITEX'ten flaş karar! Yeri doldu bile... Ülkemizde sıkça tercih edilen markaların başında gelen Zara’nın Türkiye’den çekilme iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Alışveriş tutkunları üzülecek...

İspanyol merkezli dünyaca ünlü giyim markaları başında gelen Zara, Türkiye'nin sevilen mağazaları arasında yer alıyor.

Zara’nın Türkiye’den çekileceği iddiaları ise duyanları şoke etti.

Sosyal medyada çalkalanan iddialar akabinde arama motorlarına "Zara kapanacak mı" sorusu yöneltiliyor. Aynı zamanda diğer Inditex markaları da merak ediliyor.

Peki, Zara gerçekten Türkiye’den çekilecek mi? Zara kapanacak mı? Neden? İşte ayrıntılar...

Zara kapanacak mı?

Technolat’ın aktardığı son habere göre Zara’nın yerine yeni marka gelebileceği iddia edildi.

Zara’nın mağazalarının tek tek kapanacağı ve yerine Inditex grubundan ülkemizin pazarına girmeye hazırlanan yeni mağaza olan (Lefties)’in olacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada Zara çalışanları olduğunu iddia eden kişiler bu haberi doğruluyor.