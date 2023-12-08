Zehirden beter! Limonu böyle tüketiyorsanız...

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İçinden dışına şifa kaynağı olan limon, aroması ise besinlere lezzet verir.
Nefis C vitamini değeriyle sağlık açısından faydalı olan limon, kullanım alanının geniş olmasıyla da etkilidir.
Limonlu su ve çeşitli limon karışımları ile rahatsızlıklarından kurtulmak isteyenler, sıklıkla tüketiyor.
Ancak limonu bilinçsiz tüketmek, yan etkilere sebep olabiliyor.
İşte limonun tahmin edemeyeceğiniz zararları...
Limonun yan etkileri
Asidik bir yapısı olan limon, gereğinden fazla tüketilir ise diş çürümesine sebep olabilir.
Limon, tiramin üretmesi nedeniyle baş ağrısına yol açabilir.
Aşırı limon suyu tüketmek, midede yanma hissi yaratabilir.
Limon kabuğu çok fazla oksalat içerir. Emilmeyen bu maddeler böbreklerde sertleşerek böbrek taşlarına yol açar.