Zehirli mantar nasıl anlaşılır? Hangi mantarlar zehirlidir?

Hüseyin Topuz

Zehirli mantar türleri, doğru bilgi ve deneyim olmadan toplandığında ciddi sağlık sorunlarına veya zehirlenmelere yol açabilir.

Zehirli mantarları tanımak, mantar toplarken önemli bir beceridir. Zehirli mantarları anlamak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçlar bulunuyor.

Görünüm, renk, koku veya doku gibi bazı özelliklerle zehirli mantarları ayırt etmek mümkün olsa da, birçok zehirli mantar, yenilebilir mantarlara çok benzeyebilir.

İşte Türkiye’de ve dünya genelinde yaygın olarak bulunan bazı zehirli mantar türleri...

Amanita Phalloides (Ölüm Meleği)

Karaciğer ve böbrek hasarına neden olan amanitin toksini içerir. En tehlikeli mantarlardan biridir.

Amanita Muscaria (Sinek Mantarı)

Halüsinasyonlara ve nörolojik sorunlara neden olabilir.

Lepiota (Zehirli Parasol Mantarı)

Amanitin içerebilir ve sindirim sistemine zarar verebilir.

Galerina Marginata

Ölümcül amatoksinler içeren bu mantar, karaciğer yetmezliğine neden olabilir.

Cortinarius Rubellus (Örümcek Mantarı)

Böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Inocybe ve Clitocybe Türleri

Muskarin toksini içerir ve terleme, kusma, nefes darlığı gibi belirtiler gösterir.

Zehirli mantarları ayırt etmek zordur; o nedenle, doğal alanlarda mantar toplarken dikkatli olunmalı ve sadece uzmanlar tarafından onaylanmış mantarlar tüketilmelidir.