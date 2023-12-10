Zehra Güneş seçimini yaptı! Kariyerine orada devam edecek… Milli voleybolcu Zehra Güneş transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden. Güneş kariyerine devam edeceği takıma karar verdi. İşte Güneş’in yeni takımı…

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VakıfBank'ın ve A Milli Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, son zamanlarda hakkında yapılan transfer haberlerine cevap verdi.

Güneş’in adı son zamanlarda İtalya Ligi takımlarından Imoco Valley Coneglino ile anılıyordu. Milli voleybolcu, kariyeriyle ilgili kararını verdiğini açıkladı.

Avrupaya mı gidiyor…

Voleybol Magazin’in haberine göre; VakıfBank ile Zehra Güneş arasındaki yeni sözleşmenin FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın dönüşüde yapılacağı öğrenildi.

Milli yıldız verdiği röportajda Avrupa ihtimali hakkında, "Ben hâlâ ailemle yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Bunun aksi bir durum beni psikolojik olarak nasıl etkiler, olumlu, olumsuz yönlerini düşünüp o zaman karar verebilirim diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir karar olur ama 'neden olmasın?' demek istiyorum" demişti.

Transfer hakkında neler dedi…

Yurtdışı kararını ailenden uzak kalma düşüncesi etkiliyor mu?

"Ben hala ailemle yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Bunun aksi bir durum beni psikolojik olarak nasıl etkiler, olumlu, olumsuz yönlerini düşünüp o zaman karar verebilirim diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir karar olur ama neden olmasın demek istiyorum."

Kardeşlerinle doğum gününden kalma bir fotoğraf yayınlandın. Aranızda nasıl bir bağ var?

"Hepimizin arasında beş yaş var. Çocukluğumuzdan beri hep birlikteydik hiç ayrılmadık. Bu sezon ilk defa küçük kardeşim şehir dışında oynamaya gitti. O zaman anladım aslında benim ne istediğimi. Çok zor gerçekten çok zor bir süreç, birbirinden ayrılmak, o hissi her zaman olduğu gibi yaşayamamak. Onlar da hayatları için adımlarını atıyorlar. Ben her zaman yanlarında olacağım. Başarılı olsalar da başarısız olsalar da güvenebilecekleri bir el olması yanlarında benim için rahatlatıcı bir duygu. Umarım kariyerlerine çok güzel yerlerde devam ederler ve bir gün aynı takımda oynayabiliriz."