Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran, ancak Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe, ilk hazırlık maçına çıkacak. Jorge Jesus’un takımı bırakmasının ardından İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Zenit ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Rusya’daki hazırlık maçlarında Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü ile mücadele edecek. İlk hazırlık maçına kısa bir zaman kala detaylar araştırılmaya başladı. Peki Zenit – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar… Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gazprom Stadyumu'nda oynanacak olan Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 19:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.