Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Rusya'da düzenlenecek olan Pari Premier Cup turnuvasında boy gösterecek. Sarı lacivertliler ilk maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın detayları..

2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Rus temsilcisi Zenit ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık kampında Pari Premier Cup isimli turnuvada boy gösterecek. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Rusya'daki turnuvada sırasıyla Zenit, Kızılyıldız ve Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.. Zenit - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Zenit - Fenerbahçe hazırlık maçı 9 Temmuz 2023 Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Gazprom Stadyumu'nda oynanacak maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.