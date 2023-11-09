Zeytinyağı fiyatları uçmaya devam ediyor.
TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını belirledi.
TARİŞ Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini açıkladı.
Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira açıklanmıştı. Böylelikle yüzde 264 oranında artış gerçekleşti.
Ürün alım fiyatının artırılmasının ilerleyen süreçte market fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Çiftçiler ürününü bu fiyattan TARİŞ'e satabilecek, rakam piyasada belirleyici olacak.
Üretici mutlu, tüketici mutsuz
Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.
Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, "Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız" dedi.
Rekor kıracak
2023 yılında küresel zeytinyağı fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması sonrası fiyatlar yurt içinde de hızlı artış göstermiş; 5 litrelik sızma zeytinyağının kilosu 1000 lirayı aşmıştı.
Beş litrelik teneke sızma zeytinyağının en az 1600 TL’den başlayacağını tahmin ediliyor.