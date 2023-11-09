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"Zeytinyağlı yiyemem aman" diyebilirsiniz! 1600 lirayı bulacak...

"Zeytinyağlı yiyemem aman" diyebilirsiniz! 1600 lirayı bulacak... 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatının 295 liraya çıkarılması ile birlikte, artışın market fiyatlarına yansıması bekleniyor. Beş litrelik teneke zeytinyağının en az bin 600 TL’den başlayacağı tahmin ediliyor.