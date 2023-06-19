Zilhicce ayının ilk 10 gününde çekilecek zikirler ve tesbihler! Hicri takvime göre yılın son ayı olan Zilhicce ayına girilmesiyle yapılacak ibadetler merak ediliyor. Zilhicce ayının ilk 10 gününde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler arama motorlarında "Zilhicce ayında çekilecek zikir ve tesbihler nelerdir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın son ayıdır.

Zilhicce ayı, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Bu ayda Müslümanlar iabdetlerini yerine getirmek istiyor.

Sözlükte hac ayı anlamına gelen Zilhicce ayı, Kurban Bayramı’nı ve Hac ibadetini içerisinde barındırıyor.

Bu mübarek ayda Müslümanlar, ilk 10 gün oruç ibadetini yerine getiriyor. Aynı zamanda dualar ediliyor ve namaz kılınıyor.

Yılın son ayı olan Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler çekilecek zikir ve tesbihleri araştırıyor. İşte Zilhicce ayının ilk 10 gününde çekilecek zikirler ve tesbihler...

Zilhicce ayı zikirleri ve tesbihleri

1.Günü Subbuhun Guddusun Rabbuna Rabbul Melâıketı Verruh 100 Defa

2.Günü Subhanallâhi Ve Bi Hamdihi Subhanallâhıl Azim 100 Defa

3.Günü Lâ Havle Velâ Guvvete Illâ Bıllâhil Alıyyil Azım 100 Defa

4.Günü Hasbiyallâhu Lâ Ilâhe İllâllâhu Aleyhi Tevekkeltü Ve Hüve Rabbül Arşil Azim 100 Defa

5.Günü Allahümme Inneke Afüvvün Kerimun Tuhibbul Affe Fağfu Anni 100 Defa

6.Günü Lâ Ilâhe Illâ Ente Subhaneke İnni Küntü Mınez Zalimin 100 Defa

7.Günü Rabbi İnni Messenıyeddurru Ve Ente Erhamurrahimin 100 Defa

8.Günü Hasbunallâh Ve Nığmel Vekil 100 Defa

9.Günü Arefe ; 1000 Defa Ihlâs

10.Günü Bayram: 300 Defa Subhanallâhi Ve Bı Hamdihi Ölmüşlerımıze Okunur.Bayram Günü Allahümme Habbıbı Ileynel Imâne Ve Zeyyınhu Fi Gulubina Ve Kerrih Ileyna Küfra V Fusuga Vel İsyâne Vec' Alna Mıner Raşidin 100 Defa Okunur.