Zilhicce orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce orucu kaç gün tutulur ve nasıl niyet edilir? Diyanet açıkladı! Hicri takvime göre yılın son ayı olan ve İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı bugün başladı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, Zilhicce orucunun nasıl ve kaç gün tutulduğunu araştırıyor.

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan Zilhicce ayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Hicri takvime göre yılın son ayı olan Zilhicce ayı, hem Kurban Bayramı’nı hem de Hac ibadetini içinde barındırıyor.

Bu mübarek ay boyuncu dünyanın dört bir yanından Müslümanlar Kabe’yi ziyaret ediyor. Ayrıca birçok ibadetler de yerine getiriliyor.

Zilhicce ayına girilmesiyle birlikte en çok araştırılan ibadetlerden biri de Zilhicce orucu oldu.

Müslüman vatandaşlar arama motorlarında “Zilhicce ayı orucu ne zaman başlıyor? Zilhicce ayı orucu kaç gün ve nasıl tutulur?” sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet’in açıklaması…

Zilhicce ayı orucu ne zaman başlıyor, kaç gün?

Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. Zilhicce ayının bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte Müslümanlar 19-27 Haziran tarihlerinde oruç tutabilir. Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verilmiştir:

"Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul

edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64)."

Zilhicce orucu nasıl tutulur?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir.