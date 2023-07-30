Zimbru - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB Konferans Ligi maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'ya konuk olacak.
Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etmişti.
İlk maçta avantajı yakalayan sarı-lacivertli kulüp, bu maçta da galibiyet elde etmek istiyor.
Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Futbol tutkunları maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Stadionul Zimbru Stadyumu'nda oynanacak olan Zimbru – Fenerbahçe maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.