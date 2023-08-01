Zimbru - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Zimbru - Fenerbahçe maçı canlı izle.. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynayacağı Zimbru rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ikinci eleme turu ikinci maçında deplasmanda Zimbru ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler ikinci eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştığı ilk maçı 5-0 kazanmıştı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe zayıf rakibi karşısında taraftarı önünde kolay bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe rövanş maçınıda kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan rövanş maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 20:30'da Zimbru Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak.