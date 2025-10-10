Ziraat Bankası duyurdu: Emeklilere ek ödeme! 31 Ekim'e kadar...

Maaşını hangi bankadan alacağını seçen emekliler, özellikle kamu bankalarının güncel kampanyalarını araştırıyor.
Bu kapsamda Ziraat Bankası, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni promosyon tutarlarını açıkladı.
Banka, emekli müşterilerine peşin ödeme imkanı sunacağını duyurdu.
12 Bİ TL'YE VARAN EK ÖDEME
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında maaş alan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyonlar 3 yıllık peşin olarak ödeniyor ve farklı maaş aralıklarına göre kademeli şekilde belirleniyor.