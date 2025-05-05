Ziraat Bankası'ndan annelere hediye: 500 TL yatırıyor...

Yağmur Uçar

Anneler Günü’ne sayılı günler kala alışveriş yapacak olanlara müjde geldi.

Ziraat Bankası’nın Anneler Günü’ne özel olarak başlattığı kampanya, müşterileri sevindirdi.

1-12 Mayıs tarihleri arasında toplamda 500 TL kazanacak.

Anneler Günü fırsatından yararlanmak için yapılması gerekenler, kampanyaya nasıl katılım sağlanacağı merak konusu oldu.

Ziraat Bankası da 12 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Anneler Günü fırsatının detaylarına dair resmi internet sitesi üzerinden bilgi verdi.

KAMPANYA DETAYLARI

Bireysel Bankkart'ınızın kredi kartı özelliği ile 1-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bankkart anlaşmalı giyim, kozmetik ve çiçekçilik sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 2.500 TL ve üzeri alışverişinize 250 TL, toplam 500 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanya 1-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya Bankkart Mobil'den veya bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz.

Bankkart Lira kazanabilmek için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerekmektedir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.

Yalnızca e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinden yapılacak işlemler kampanyaya dahil değildir.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan harcamaların sadece ilki kampanyaya dahil edilecektir.

Bankkart Liralar kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerimizin kartlarına anında yüklenecektir.

Alışveriş tutarı için Bankkart'ın kredi kartı özelliği ile yapılacak işlemler dikkate alınacaktır.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Bankkart'ınız ile yaptığınız alışverişlerinizi hesap kesim tarihine kadar dilediğiniz zaman, kazandığınız Bankkart Liralarınız ile ödeyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kazanılan Bankkart Liralar Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilir.

Detaylar burada.