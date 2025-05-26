Ziraat müşterilerine müjde: Hiçbir ücret alınmayacak...

Haber Merkezi
Kurban Bayramı öncesinde emeklileri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketleri artık hiçbir ücret ödemeden verilecek.
Bu fırsattan yalnızca emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyanlar yararlanabilecek.
AÇIKLAMA GELDİ
Bankadan yapılan açıklama şöyle:
"Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan tüm emeklilerimize ücretsiz HGS etiketi sağlıyoruz."
Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle başvurarak HGS etiketlerini temin edebilecek.