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Ziraat müşterilerine müjde: Hiçbir ücret alınmayacak...

Ziraat müşterilerine müjde: Hiçbir ücret alınmayacak... Yeni kampanya kapsamında maaşlarını Ziraat Bankası’na aktaran ve araç sahibi olan emekliler, HGS etiketi için herhangi bir ücret ödemeyecek.