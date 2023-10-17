Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

ensonhaber.com Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçların ardından 3. tura çıkan takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekimine bu turda Trendyol Süper Lig'den 10 takım dahil olacak. Bu turda kupa müsabakalarına, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10 takım, Trendyol 1. Lig'den 11 takım, TFF 2. Lig'den 10 takım ve TFF 3. Lig'den 12 takım olmak üzere toplam 68 takım katılacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. turuna katılacak takımlar.. Kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi 17 Ekim Salı (bugün) günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.