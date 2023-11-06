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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

ensonhaber.com Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları geçtiğimiz hafta tamamlandı. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçların ardından 4. tura yükselen takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Kupası kura çekimine bu turda Trendyol Süper Lig'den 6 takım dahil olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 3. Eleme turunda tur atlayan 34 takım, Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım katılacak. Peki, toplam 56 takımın katılacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih.. Kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 7 Kasım Salı (yarın) günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.