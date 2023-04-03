Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final! Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin detayları araştırılmaya başladı. Peki Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu turda Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışına erkenden veda eden Trabzonspor, bu turnuvada Ankaragücü’nü yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Trabzonspor’da Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan, sakatlıkları sebebiyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Tek maç usulüne göre oynanacak olan mücadelede galip gelen takım yarı finale çıkacak ve Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının galibiyle eşleşecek.

Türkiye Ziraat Kupası’nda daha önce 15 kez finale kalan Trabzonspor, 9 kez kupayı kazanabildi. Bu sezon 10. Kez müzesine götürmek için mücadele edecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen çeyrek final turu için nefesler tutuldu. Peki Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde Trabzonspor, MKE Ankaragücü’ne konuk olacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak olan mücadele yarın saat 20:30’da başlayacak. Karşılaşma, A Spor’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.