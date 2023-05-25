Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman yapılacağı merak edilmeye başladı. Bugün oynanacak olan Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi belli olacak. Peki final maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte detaylar..

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Türkiye Kupası'nda ilk finalist dün oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından belli oldu. Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi bugün oynanacak olan Ankaragücü - Başakşehir maçının ardından belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Başakşehir sahasında 1-0'lık skorla kazandı. İkinci finalistin belli olacağı maç için geri sayım başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar.. Final maçı ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı 1 Haziran 2023 Perşembe günü oynanacak. Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığı anda haberimizi güncelleyeceğiz.