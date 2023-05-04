Ziraat Türkiye Kupası yarı final |Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir ile Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Kritik maçın detayları belli oldu. İşte Başakşehir - Ankaragücü maçının merak edilenleri..

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Başakşehir ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final maçının detaylarını araştırmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmesi ilk maçında dün Sivasspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ankaragücü ise Trabzonspor'u saf dışı bırakarak yarı finale kalmayı başardı. Bu iki ekip Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta kozlarını paylaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Başakşehir ile Ankaragücü'nün karşı karşıya geleceği zorlu maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs 2023 Perşembe (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak..