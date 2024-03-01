Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri... Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları hakkında aramalar hız kazandı. İşte Türkiye Kupası yarı final maçları hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından yarı final maçları hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Türkiye Kupası yarı final maçları hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Çeyrek final maçlarını kazanan Ankaragücü, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük adını yarı finale yazdırdı.

Bu 4 takım Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Yarı final maçları tek maç mı yoksa rövanşlı mı? İşte merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final maçlarının oynanacağı tarihler henüz netlik kazanmadı.

İşte yarı final eşleşmeleri;

Beşiktaş - Ankaragücü

Trabzonspor - Fatih Karagümrük