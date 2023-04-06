Ziraat Türkiye Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri! 2023 Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final turunun son maçı bugün oynanacak. Turnuvayı yakından takip eden vatandaşlar, yarı finale yükselen takımları ve yarı final eşleşmelerini merak ediyor. Bakın Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri nasıl şekillendi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bu akşam bitiyor. Yarı final için araştırmalar hız kazandı. Bu akşam Fenerbahçe ve Kayserispor arasında gerçekleşecek olan son çeyrek final maçının ardından oluşacak yarı final eşleşmeleri merak ediliyor. 4 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Ankaragücü ile Trabzonspor maçında Ankaragücü, 3-1 galip gelerek yarı finale yükseldi. 5 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Galatasaray ile Başakşehir karşılaşmasında ise Başakşehir, 3-2 galip gelerek adını yarı finale yazdırdı. Dün gerçekleşmesi beklenen Sivasspor - Gaziantep maçında ise Gaziantep'in çekilmesi sebebiyle Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi. Bu akşam Fenerbahçe - Kayserispor maçının yaklaşmasıyla yarı final eşleşmeleri de şekilleniyor. İşte ZTK yarı final eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası yarı finale yükselen takımlar · Ankaragücü · Başakşehir · Sivasspor · Fenerbahçe – Kayserispor maçı bugün oynanacak ZTK yarı final eşleşmeleri · Ankaragücü – Başakşehir · Sivasspor - ?