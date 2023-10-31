Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başlıyor! 31 Ekim Türkiye Kupası maç programı..
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 7 maç ile başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanacak 3. tur maçlarının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda toplam 30 karşılaşma oynanacak. 31 Ekim Salı günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..

31 Ekim maç programı

13:00 Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor

14:00 Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor

14:00 Manisa FK - Pazarspor

14:00 Keçiörengücü - Burhaniye Bld.

15:00 Hes İlaç Afyonspor - Muş 1984 Muşspor

17:30 Hatayspor - Sarıyer

20:00 Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor