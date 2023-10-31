Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başlıyor! 31 Ekim Türkiye Kupası maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı bugün oynanacak 7 maç ile başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme turunda oynanacak maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanacak 3. tur maçlarının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.
Toplam 60 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde turu geçmek için sahaya çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda toplam 30 karşılaşma oynanacak. 31 Ekim Salı günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte bugünün maç programı..
31 Ekim maç programı
13:00 Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediyespor
14:00 Gençlerbirliği - Burdur MAKÜ Spor
14:00 Manisa FK - Pazarspor
14:00 Keçiörengücü - Burhaniye Bld.
15:00 Hes İlaç Afyonspor - Muş 1984 Muşspor
17:30 Hatayspor - Sarıyer
20:00 Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor