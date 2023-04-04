Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı! Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadele için araştırmalar hız kazandı. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Bu turda Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Ev sahibi Galatasaray, turnuvaya 3. Turda dahil olmuştu. Son 16 turunda Alanyaspor’u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar adını çeyrek finale yazdırdı. Konuk ekip Medipol Başakşehir ise Ziraat Türkiye Kupası’na 5. Turda dahil oldu. Son 16 turunda Karagümrük’ü penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Taraftarların heyecanla beklediği zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Peki Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçı 5 Nisan Çarşamba (yarın) saat 20.30’da başlayacak. Maç, A Spor kanalından canlı yayınlanacak.