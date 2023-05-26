Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! ZTK final maçı ertelendi mi? İşte yeni tarih... Dün akşam gerçekleşen yarı final maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın finalistleri merak ediliyor. Finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Maçın detayları ise merak edilen konular arasında. İşte ZTK finalistleri ve final maçı tarihi...

1962 yılından beri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale sayılı günler kaldı. Yarı finalde Sivasspor ile eşleşen Fenerbahçe, geçtiğimiz gün rövanş maçına çıktı. İlk maçta kurduğu üstünlük sayesinde sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı. İlk finalistin belli olmasının ardından dün akşam MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin rakibi Başakşehir oldu Dün akşam gerçekleşen maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası finalistleri belli oldu. İlk maçta Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Başakşehir, uzatmalarda 2-2 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 Haziran olarak belirlenen ZTK final maçının ertelenip ertelenmediği merak ediliyordu. İşte final maçının yeni tarihi... Ziraat Türkiye Kupası finali ertelendi mi? TFF tarafından 1 Haziran olarak belirlenen Ziraat Türkiye Kupası final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te oynanacak. Fenerbahçe - Başakşehir final maçı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.