Ziraat'ten emekli fırsatı: 3 yıllık peşin ödenecek...

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik sunduğu promosyon kampanyalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Eylül 2025 itibarıyla güncellenen emekli promosyonları, 3 yıllık peşin ödeme seçeneğiyle emeklilerin yüzünü güldürüyor.

Özellikle ay sonuna kadar başvuru yapan emekliler için hazırlanan avantajlı rakamlar, hem bütçeye destek sağlıyor hem de ek gelir imkânı sunuyor.

EYLÜL AVANTAJI

SGK’ya bağlı (SSK- Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında en fazla 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon peşin olarak, üç yıllık toplam taahhüt süresi için bir kereye mahsus ödeniyor.

Emekliler promosyon için başvurularını Ziraat Bankası’nın şubelerinden, internet şubesi üzerinden, mobil bankacılık (“Ziraat Mobil”), ATM’ler ya da SMS gibi kanallardan yapabilirler.