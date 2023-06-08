Ziyan eden pişman! Kiraz sapı faydaları nelerdir? Eğer böyle içerseniz... Kiraz meyvesinin sapındaki besin değerlerinin vücuda olan faydaları sizi çok şaşırtacak...

Satın almak yerine biriktirmenin tam zamanı...

Kirazlar tezgahlara geldi, meyvesini yiyen sapını atmaya başladı.

Oysa kiraz sapındaki şifayı bilenler, bir tanesini bile ziyan etmiyor.

Kiraz sapı başta adet söktürücü olmak üzere sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, vücut ağrıları, şişkinlik, ödem ne var ne yok çözüyor.

Kiraz sapını bilinçli tüketmek önem arz ediyor. Peki, neye iyi gelir ve nasıl tüketilir?

Biriktirdiğiniz kiraz saplarını nasıl kullanmanız gerektiğini açıklıyoruz.

Kiraz sapının faydaları nelerdir?

İlaçları rafa kaldıracak kadar etkiye sahip olan kiraz sapı, alternatif tıp ile ilgilenenlerin gözdesi konumundadır.

Kiraz sapının bileşiminde potasyum, flavanonlar gibi tanenler ve flavonoidler dahil polifenoller, malik asit, sitrik asit ve organik asitler bulunur.

Kurutulmuş kiraz sapını çay olarak tükettiğinizde, adet döneminize dair sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Düzensiz ve ağrılı regl yaşayanlar için bir numaradır.

Düzenli olarak kiraz sapı çayı içmek, idrar fonksiyonlarını harekete geçirmek için mükemmel bir doğal çözümdür. İdrar yolu enfeksiyonu veya sistit durumunda idealdir.

Toksinleri atmaya yardımcı olan kiraz sapı çayı, kabızlığa da iyi gelir.

Kiraz sapından düzenli faydalanmak obeziteyi engeller.