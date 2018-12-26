Bilgisayarınız için ücretsiz 5 harika program

Sıkça kullandığınız bir bilgisayarınız varsa, hem hızlı işlem yapmak hem de hız artırmak için bu programlar bir hayli işinize yarayabilir. Sizin için hazırladığımız 5 ücretsiz programa birlikte göz atalım:

NINITE

Özellikle yeni bir bilgisayarınız varsa birçok programa ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte tam burada Ninite karşınıza çıkıyor. Ninite web sitesine gidin ve istediğiniz ücretsiz programları seçin. Daha sonra seçtiğiniz programları içeren indirme dosyasını indirin ve kurun. Seçtiğiniz programlar otomatik olarak bilgisayarınıza yüklenmiş olacaktır.

UNCHECKY

Bilgisayarlara program yüklemek kolaydır. Sürekli 'ileri' butonuna tıklayarak hızlı bir şekilde istediğiniz programı kurabilirsiniz. Ancak bu durumdan faydalanmak isteyen bazı kötü amaçlı yazılımlar, siz farkında olmasanız bile size ekstra programlar yükletir. İstediğiniz bir programı yükledikten sonra, bir bakmışsınız ana sayfanız değişmiş, tarayıcınıza yeni eklentiler gelmiş veya bilgisayarınıza farklı programlar yüklenmiş. İşte Unchecky, bu durumu ortadan kaldırıyor.

Unchecky, bilgisayarınıza yüklemeye çalışılan istemediğiniz programları otomatik tespit eder ve yüklenmelerini engeller.

MALWAREBYTES ANTI-MALWARE

Windows kullanıcıları için Windows Defender programı, çoğunlukla iyi bir koruma sağlar. Ancak hiçbir yardımcı program tam koruma sağlamaz. Malwarebytes Anti-Malware, özellikle güvenlik açıklarını tespit edip düzeltmek üzerine tasarlanmıştır.

PC DECRAPIFIER

Yeni alınan bilgisayarların çoğu, hazır programlar ile gelir. Bu programların birçoğu işinize yaramaz ve gereksiz yere sistem kaynaklarını kullanır. Pc Decrapifier, bu programların bir listesini çıkarır ve isteğe bağlı olarak kaldırabilmenizi sağlar.

REVO UNINSTALLER

Bilgisayarınıza kurduğunuz programları normal yolla kaldırdığınız takdirde birçok kalıntı dosya bilgisayarınızda depolanmaya devam eder. Bu program, herhangi bir programı geride hiçbir iz bırakmadan kaldırmanızı sağlar.