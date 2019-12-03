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Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Windows yüklü bilgisayarlarda, programların internete erişmesini nasıl engelleyebileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 10:59..
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Bilgisayarınıza yüklediğiniz birçok program, arka planda internete bağlanarak çalışıyor. Ancak sisteminizde yüklü belirli programların internete erişmesini istemeyeceğiniz zamanlar olabilir.

Örneğin bir programın sürekli olarak arka planda güncellenmesini istemeyebilirsiniz veya programın internete bağlanarak size gösterdiği reklamlardan rahatsız olabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız rehberimizde, herhangi bir programın internete bağlanmasını nasıl engelleyeceğinizi anlatıyoruz.

windows

BİR PROGRAMIN İNTERNETE BAĞLANMASINI ENGELLEME YÖNTEMİ

Zararlı yazılımlara ve diğer güvenlik tehditlerine karşı Windows Güvenlik Duvarı, oldukça iyi işler başarıyor.  Ancak bu uygulamayı, programların internete bağlanmasını engellemek için de kullanabilirsiniz.

Herhangi bir program için hem gelen hem de giden internet trafiğini, Windows Güvenlik Duvarı sayesinde engelleyebilirsiniz.

1. Başlat menüsüne tıklayın ve Denetim Masası'na giriş yapın

denetim masası

 

2. Denetim Masası'ndan Windows Defender Güvenlik Duvarı'na tıklayın

defender

3. Karşınıza gelen sayfadaki soldaki menüden, Gelişmiş ayarlar bölümüne tıklayın.

defender

 

4. Buradaki penceren sol tarafta gelen ve giden kurallar seçeneklerini göreceksiniz. Buradan giden kurallar seçeneğine tıklayın.

defender

 

5. Ardından sağdaki kısımdan Yeni Kural seçeneğine girin.

defender

 

6. Karşınıza çıkan kural seçeneklerinden Programlar seçeneğini işaretleyip İleri'ye tıklayın.

defender

 

7. Şİmdi ise karşınıza çıkan ekrandan, internete bağlanmasını engellemek istediğiniz programı seçmeniz gerekiyor. Gözat menüsüne tıklayın ve programın yüklü olduğu konumdaki .exe dosyasını seçin.

program

 

8. Şimdi ise karşınıza çıkan seçeneklerden en alttaki 'bağlantıyı engelle' seçeneğini işaretleyin ve ileriye tıklayın.

windows

 

9. Engelleme kurallarınızın program için ne zaman geçerli olacağını seçin. İnternet erişimini tamamen kesmek için üç seçeneği de işaretleyerek ileriye tıklayın.

defender

 

10. Bu kısımdan ise engelleme yaptığınız kurala bir isim vermeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan kutucuğa herhangi bir isim girin ve ileriye tıklayın.

windows

Bütün bu adımları gerçekleştirdiğinizde Windows 10 ve daha eski sürümlerde belirli bir uygulama ve program için ağ erişimini başarılı bir şekilde engellediniz demektir.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntem, Windows 10'da yüklü yerleşik uygulamalar da dahil olmak üzere bilgisayara yüklü bütün programlar için geçerlidir.

Ayrıca gelen internet trafiğini de engellemek isterseniz, beşinci adıma geri dönüp Gelen kuralları'nı seçip işlemlere aynı sırada devam edebilirsiniz.

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@eshteknoloji

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engellemeBilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

Bilgisayarlarda bir programın internete erişmesini engelleme

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