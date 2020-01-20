Bilim insanları Ay tozundan oksijen üretecek

Dünya'nın uydusu Ay, hemen hemen her şeye yapışan ve birçok teknik soruna neden olabilecek regolit denilen oldukça ince Ay tozlarıyla kaplıdır. Bilim insanları, bol miktarda bulunan Ay tozlarından faydalanmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) bilim insanları, Ay görevleri sırasında hem nefes almak hem de yakıt için kullanılabilecek oksijeni üretmek için Ay tozlarından faydalanacak.





AY TOZUNUN YARISI OKSİJENDEN OLUŞUYOR

Ay tozlarının yaklaşık yüzde 50'si oksijenden oluşuyor. Ancak bu oksijenler, elementlerle bağ kurup oksit formunda olduklarından faydalı bir şekilde kullanılamıyor.

Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi'ndeki (ESTEC) araştırmacılar, erimiş tuz elektrolizi adı verilen bir teknik kullanarak, bu oksijeni çıkarmanın yollarını araştırıyorlar. Şu anda sahte Ay tozları kullanılarak test edilen yeni yöntemin, gerçek Ay tozlarında da işe yaraması bekleniyor.

YENİ YÖNTEMİN İŞLEYİŞİ

Sahte Ay tozları, erimiş kalsiyum klorür tuzu ile birlikte metal bir kaba yerleştiriliyor ve ardından belirli bir sıcaklığa ulaşıncaya kadar ısıtılıyor. Daha sonra ise oksijen elde edebilmek için elektroliz işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu yöntem sayesinde hem oksijen ayrıştırılıyor, hem de bir yan ürün olarak kullanılabilir metal alaşımlar elde ediliyor.

Araştırmacılar, gelecekteki Ay görevlerinde bu yöntemi kullanarak Ay tozundan oksijen elde etmeyi ve astronotların daha kolay nefes almalarını sağlamayı amaçlıyorlar.

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