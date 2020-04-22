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Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Güneş sistemi dışından gelen ve 2I/Borisov diye bilinen kuyruklu yıldızı inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı sonuçlar elde etti.

Haber Merkezi |
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Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Oumuamua’dan sonra gözlenen ve Güneş sistemi dışından gelen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip 2I/Borisov, ilk olarak 30 Ağustos 2019 tarihinde keşfedilmişti.

Bilim insanları, bu gizemli kuyruklu yıldızın nereden geldiğini belirlemek ve hangi maddeden yapıldığını ortaya çıkarmak için çeşitli incelemeler yaptı.

ÇOK MİKTARDA KARBONMONOKSİT YAYIYOR

Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) teleskoplarını cisme doğrultan gök bilimciler, kuyruklu yıldızdan alışılmadık derecede büyük miktarda karbonmonoksit içeren bir gazın yayıldığını gösterdi.

Üstelik bu gaz, Güneş'in yakınındaki herhangi bir kuyruklu yıldızda tespit edilen gaz miktarından kat kat fazlaydı.

BORİSOV

DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI

Astrokimyacı Martin Cordiner yaptığı açıklamada, "Güneş Sistemi'mizin dışından gelen bir kuyrukluyıldızın içine ilk defa bakıyoruz "ve bu daha önce gördüğümüz kuyrukluyıldızların çoğundan çarpıcı biçimde farklı." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, 2I/Borisov isimli kuyruklı yıldızın başka bir gezegen veya yıldızla etkileşime girerek kendi sisteminin dışına çıktığını ve bizim Güneş sistemimize girdiğini düşünüyor.

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2I/Borisov, bilinen ilk yıldızlar arası ziyaretçi Oumuamua'dan kısa süre sonra tespit edildi. Fakat bilim insanlarının bu nesneyi incelemek için çok daha az şansı vardı, çünkü nesne ancak Güneş Sistemi'nden uzaklaşırken tespit edilebildi.

Instagram: @eshteknoloji

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

Bilim insanları, Güneş sistemi dışından gelen cismi inceledi

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