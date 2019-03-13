Bilim insanları kablosuz kulaklıklar hakkında uyardı

Günümüzde birçok cihazlar için kullanılan kablosuz teknoloji, bilim insanlarına göre oldukça tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Özellikle kablosuz kulaklıkların oldukça zararlı olabileceğini ifade eden araştırmacılar, zaman zaman ciddi uyarılarda bulunuyor.

Bir grup bilim insanı, modern cihazların yaydığı elektromanyetik radyasyonun olası kanserojen etkileri hakkındaki endişelerini dile getirdi. Bilim insanları, özellikle kablosuz kulaklıklara dikkat çekerek, bu cihazların kulaktan beyne ciddi radyasyon ilettiğini belirttiler.

RADYASYONA MARUZ KALANLAR RİSK ALTINDA

Bilim insanları, kablosuz iletişimde kullanılan elektrik ve radyo frekansı radyasyonuna (RFR) ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyona maruz kalan kişilerin, taşıdığı riskler hakkında ciddi endişeler dile getirdiler. Bu da Bluetooth, Wi-Fi ve hücresel veri gibi teknolojilerin ne derece tehlikeli olabileceğini gözler önüne seriyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, bu tür yüksek radyasyon seviyelerinin kansere neden olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bu bildiri, bu tür zararlı cihazlara karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları, günümüzde çalışmaları devam eden 5G teknolojisini kullanmadan önce birçok test yapılmasını da talep ediyor.

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