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Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, göz yaşlarını analiz ederek kandaki şekeri ölçebilen yeni bir gözlük üretti.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 16:37..
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Diyabet, dünya genelinde 380 milyon insanı etkileyen oldukça önemli bir hastalıktır ve sürekli olarak izlenmesi gerekir.

Hastalar, kandaki glikoz seviyesini ölçmek için genellikle taşınabilir şeker ölçüm cihazları kullanıyor. Bu cihazlar, parmaktan alınan kanı analiz ederek şeker seviyesini belirleyebiliyor.

şeker

YENİ BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLDİ

Şekerinizi ölçmek için her defasında parmağınıza bir iğne batırmak zaman zaman enfeksiyon gibi sorunlar yaratabilir. Bunun farkında olan Brezilyalı ve Amerikalı bilim insanları, bir kişinin gözyaşları yoluyla kan şekeri seviyelerini güvenli ve ağrısız bir şekilde ölçebilen yeni bir biyosensör geliştirdi.

Geliştirdikleri biyosensörü bir gözlüğün içerisine yerleştiren bilim insanları, hastanın her gözyaşı ürettiğinde kan şekerini ölçmeyi başardı. Daha sonra gözlük, elde ettiği verileri anlık olarak bilgisayar ortamına aktardı.

diyabet

Sao Carlos Kimya Enstitüsü'nde çalışan doktor Laís Canniatti Brazaca, insan gözyaşlarının, eşzamanlı kan seviyelerini yansıtan çeşitli bileşenlerle dolu olduğunu belirtti. Bu nedenla gözyaşları sayesinde kandaki şeker miktarı rahatlıkla ölçülebiliyor.

VİTAMİN VE ALKOL SEVİYELERİNİ DE ÖLÇÜYOR

Bilim insanlarının geliştirdiği biyosensör, yalnızca kandaki şeker miktarını değil, aynı zamanda gözyaşı yoluyla kandaki vitamin ve alkol seviyelerini de tespit edebiliyor.

hastalık

PİYASAYA SÜRÜLMESİ İÇİN HENÜZ ERKEN

Geliştirilen yeni biyosensör, her ne kadar şeker hastaları için heyecan verici bir haber olsa da bilim insanları bu cihazın piyasaya sürülmesi için erken olduğunu belirtiyor.

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Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

Bilim insanları, kan şekerini ölçebilen gözlük geliştirdi

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