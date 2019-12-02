Bilim insanları, karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirdi

Koli Basili olarak adlandırılan Escherichia coli bakterileri, memeli hayvanların kalın bağırsağında yaşayan bakteri türlerinden biridir. Bilim insanları, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu bakterinin karbondioksit tüketen bir türünü laboratuvar ortamında üretmeyi başardıklarını duyurdu.

Sentetik bakteri türünün, inorganik karbondioksiti organik bir bileşen gibi kullanarak, biyoenerjiye dönüştürebildiği belirtildi.

Araştırmaya önderlik eden biyolog Ron Milo, "Temel amacımız karbon salımının yol açtığı küresel ısınmaya, sürdürülebilir gıda ve yakıt üretimi ihtiyacına yanıt verecek karbon sabitlemesi için uygun bilimsel bir platform yaratmaktı. Biyoteknolojinin temel taşı E. coliyi karbon emilimini sağlayan bir kaynağa dönüştürmek, böylesi bir platform yaratma yolunda önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Bilim insanları ayrıca, araştırmanın sentetik biyolojide heterotrof bir organizma üzerinde ototrof bir biyoenerji sürecinin geliştirilmesi bakımından ilk olduğunu ve bunun gelecekte karbon salımının sıfırlanacağı bir biyoüretime katkı sağlayabileceğinin altını çizdi.

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