Bilim insanları köpek balıklarına kamera bağladı

Bilim insanları, büyük beyaz köpek balıklarına kamera yerleştirerek, deniz altındaki yosun ormanlarında nasıl avlandıklarını ve hareket ettiklerini gözlemledi.

Önceleri beyaz köpek balıklarının, avlanmak için yoğun bir şekilde yosun dolu kelp ormanlarına giremeyecek kadar büyük olduğu düşünülmüştü. Ancak bilim insanları, köpek balıklarına yerleştirdikleri kamera sayesinde bu düşüncenin yanlış olduğunu ispatladı. Bilim insanları, bu dev canlıların yosun ortmanlarında nasıl manevra yapabildiğini gözlemledi.

Bilim insanları köpek balıklarına kamera taktı VİDEO

Araştırmacılar, Güney Afrika kıyılarındaki sekiz köpek balığına kamera taktı ve dev hayvanlardan toplanan görüntüleri izledi. Elde ettiği bulguları yayınlayan araştırma ekibi, daha önce düşünülenin aksine beyaz köpek balıklarının yosun ormanlarına girebildiğini ve avlanabildiğini açıkladı.

Önceki düşünceye göre, beyaz köpek balıkları yosunlarla kaplı Kelp ormanlarına giremiyor ve bu yüzden de avlanamıyordu. Ancak yapılan son çalışmayla, köpek balıklarının Kelp ormanlarında da avlanabildiği kanıtlanmış oldu.

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