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Bilim insanları mağaraları drone ile haritalandırıyor

Bilim insanları Mars keşiflerine hazırlanmak için mağara haritalarını drone kullanarak oluşturuyorlar.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 09:53..
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Yıllardır çalışmaların yürütüldüğü Mars'a insan gönderme projesi gerçekleştiğinde, oraya giden insanlar Mars'ın zorlu koşullarında hayatta kalabilmek için kızıl gezegenin mağaralarına sığınabilirler. Ancak insanların bir Mars mağarasına yerleştirilmeden önce oranın detaylı bir şekilde harıtalandırılması gerekir.

SETI (Dünya Dışı İstihbarat Araştırması) Enstitüsü ve Astrobotik Teknolojisi'nden araştırmacılar, astronotların gelecekte Mars mağaralarını nasıl haritalandıracakları konusunda onlara yardım ediyor. Bilim insanı Pascal Lee'nin liderliğindeki ekip, İzlanda'daki Lofthellir lav tüpü buz mağarasının iç bölümünün 3 boyutlu haritasını çıkarmak için bir drone kullandı.

drone

MARS MAĞARALARI DA BÖYLE HARİTALANDIRILABİLİR

Ekip, ulaşılması zor olan mağarayı başarılı bir şekilde haritalandırmakla kalmadı, aynı zamanda mağaranın jeolojik tarihine de yeni bir bakış açısı getirdi. Ekibe göre drone ile mağarayı haritalandırmanın en önemli başarısı, astronotlara Mars'taki haritalandırmayı göstermek oldu.

Lee'nin ekibi tarafından kullanılan insansız hava aracı, GPS'e bağlı olmadan bağımsızca uçmak için hem görünür hem de Lidar (darbeli lazer ışığı) görüntüleme kullanan, drone tabanlı Lidar haritalama teknolojisini geliştiren özel bir uzay şirketi olan Astrobotic tarafından geliştirildi.

drone

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre her ne kadar bu mağara haritalandırması başarılı bir şekilde tamamlansa da aynı yöntemi başka gezegenlerde kullanmak için henüz erken.

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