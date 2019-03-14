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Bilim insanları mamut klonlamaya çok yaklaştı

Japon bilim insanları, mamutları klonlama çalışmalarında sona yaklaştı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 09:27..
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Bilimsel adı Mammuthus olan mamutlar, fil familyasının nesli tükenen üyeleridir. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılım gösteren bu hayvanların, son üyeleri MÖ. 1700 yılında yaşadı.

Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan mamut fosilinden aldıkları DNA örnekleri ile mamutları klonlamaya  oldukça yaklaştılar.

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MAMUTLAR YENİDEN HAYATA DÖNEBİLİR

Sibirya'da 4 yıl önce bulunan yünlü mamut cinsi hayvan fosilinden DNA örnekleri toplayan araştırmacılar, soyları tükenen yünlü mamutların hayata dönmesini sağlamak için çalışmalara başlamıştı.

Japon bilim insanları, 28 bin yaşındaki mamut hücrelerinden olumlu biyolojik reaksiyonlar almaya başladı. Bu gelişme, soyu tükenen mamutların yeniden hayata döndürülmesi ihtimalini de artırdı.

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Bilim insanları, yıllardır üzerinde çalıştıkları mamut klonlama işlemi için yeterince iyi korunmuş DNA bulamıyordu. Bu gelişmeler, soyu tükenen bu hayvanların yeniden hayata döndürülme ihtimalini de artırmış oldu.

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