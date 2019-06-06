AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bugün Diyarbakır'a gitti. Diyarbakırlılara yaptığı konuşmada Yıldırım, Kürtçe ile başlayarak, Diyarbakırlıların bayramını kutladı.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Diyarbakır'ın tüm komşu illerini bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdi, milleti birleştirdik. Ama bir şeyi yapmayız; Türkiye'yi böldürmeyiz. Doğu'ya en güzel havalimanını buraya yaptık. Diyarbakır'a her şey yakışır. 15 yıl içerisinde Diyarbakır'ın birçok sorununu hallettik. Sorunları torunlara bırakmadık. Çünkü biz ülkemizi, milletimizi, Türkiye'yi seviyoruz.

Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı VİDEO

ŞEYTANCA PLANLARI ALT-ÜST EDEN ERDOĞAN'DIR

Başbakanlığım sırasında Sur'da, Bağlar'da Kayapınar'da terör örgütü buraları yaktı, yıktı. Birçok insanımız hayatını kaybetti.6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil, milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler. Türkiye sıradan bir ülke değildir. Türkiye bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke. Bu bölge üzerindeki şeytanca planları alt-üst eden Recep Tayyip Erdoğan'dır.





İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR

Türkiye ne kadar önemli bir ülke ise İstanbul'da o kadar önemli bir yerdir. İstanbul denince Türkiye akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakırlı İstanbul'da yaşıyor.

İSTANBUL BAYRAMINA HAZIR MISINIZ?

Biliyorsunuz 31 Mart'ta seçim yapıldı. Türkiye'nin her yerinde seçim yapıldı. Gelecek 5 yıl için yerel seçim yapıldı. Tüm seçimler bitti ama bir seçim bitmedi. O da İstanbul seçimidir. Neden bitmediğini siz biliyorsunuz. Seçimler 23 Haziran'da yeniden yapılacak. Ramazan Bayramı'nı kutladık, Kurban Bayramı'nı da kutlayacağız ama iki bayram arasında İstanbul bayramı da var. İstanbul bayramına hazır mısınız?

FOTOĞRAF: VOA Türkçe

KÜRDİSTAN MEBUSU DA VARDI

İstiklal mücadelesini başlatırken daha savaş döneminde Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni toplayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da vardı, Lazistan mebusu da vardı"