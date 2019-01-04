Binali Yıldırım seçim çalışmalarının startını verdi

Eyüpsultan'da namaz kılan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını başlattı. Cuma namazının ardından basının karşısına geçen Yıldırım adaylığı ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçimler için Eyüpsultan'dan yola çıkıyoruz" diyen Binali Yıldırım seçim çalışmalarını remen başlattı.

7 OCAKTA PROJELER DUYURULACAK

Binali Yıldırım İstanbul için proje çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtirken 7 Ocakta yapılacak olan bir basın toplantısı ile projeler üzerindeki çalışmaların sürdürüleceğini belirterek "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, İstanbul'daki adaylığıyla ilgili konuşarak "Halkımıza hizmet için yola çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Muzaffer eylesin" dedi.

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YILDIM'IN AÇIKLAMALARI

"39 ilçe ve büyükşehir olarak aziz İstanbulluların güvenini kazanmış bir şekilde, İstanbul'un geleceği için hizmete Bismillah deyip başlayacağız. Tecrübemizle yaptıklarımız, İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak. bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmet, süsleyen Mimar Sinan, işgalden kurtaran Atatürk ve 1994'te ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan. Bu yürüyüş 25. yılını doldurmuştur."

İMAMOĞLU MESAJI

Binali Yıldırım CHP'nin İstanbul adayı olan Ekrem İmamoğlu için de yorumda bulunmazken "Diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum."dedi.

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FAYTONLAR VE HAYVAN HAKLARI

Binali Yıldırım hayvan hakları konusunda yapılan çalışmalara da değinirken Büyükada'daki atlı faytonların da en kısa sürede çözüme kavuşurulacağını duuyurdu.

Yıldırım "Hayvanlar da canlıdır. Hele hele yönetici sorumluluğu taşıyorsanız bu daha önemli hale gelir. Hayvanların işkence edilerek bu şekilde ticari amaçlı kullanılmasını doğrusu tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili o gün söylediklerinin arkasındayız. Buradaki sorunlar neyse, oradaki esnaf ile görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz." dedi.

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