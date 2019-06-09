Binali Yıldırım'a Kürdistan ifadesi soruldu

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği’nin Belgrad Ormanlarında düzenlediği, "48. Peynirli Ekmek Festivali"ne katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iki hafta sonra İstanbulluların sandık başına giderek oylarını kullanacaklarını hatırlattı.

"ATATÜRK'ÜN SÖZÜ"

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesinin farklı yorumlandığına ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

"PKK terör örgütüdür. Bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız. Binlerce yıldır bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. İnadına bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum."





CANLI YAYIN İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yıldırım, Uğur Dündar’ın moderatörlük kararından vazgeçmesine ilişkin de, "Adaylara ve demokrasiye zarar verir diye bir gerekçe ortaya koydu. Ben de anlamadım. Sadece soracaktı, biz de cevap verecektik. Biraz daha açıklasa iyi olurdu. Demek ki bilmediğimiz bir şey oldu ve karar değiştirmek zorunda kaldı. Bunu izah edecek olan da kendisidir. (İkinci bir isim için) İki partiden arkadaşlar görüşüyor. Bir kişi olacak." değerlendirmesini yaptı.