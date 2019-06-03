Binali Yıldırım'ın sosyal barış vaadi

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini iptal etme kararı almasıyla başlayan seçim sürecinde, sona yaklaşıldı.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu, seçimlere 20 gün gibi kısa bir süre kalmasıyla çalışmalarına hız verdi.

İki isim de milletin tercihi olabilmek için projelerini sıralamaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul vaatlerini açıklayan Binali Yıldırım, sosyal barış projesini de anlattı.

500 MİLYON LİRAYA ÇİZİK

Bu proje kapsamında, İGDAŞ ve İSKİ'ye olan 500 milyon liralık faiz silinecek. Ana borçlar için de yeni bir sayfa açılacak.

İGDAŞ ve İSKİ'ye toplam borcun 2 milyar lira olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, bu paranın 1,5 milyar lirasının ana para 500 milyon lirasının da faiz olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlarımızdan gecikme zammı ve cezası alınmayacak. Yani 500 milyon lirayı silmiş olacağız." şeklinde konuştu.