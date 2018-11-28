Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden gri listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi.

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİST

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ı şehit eden "Çektar Soro" kod adlı terörist Muhammed Kaya olduğu tespit edildi.

DİĞER TERÖRİST DE GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.



Binbaşı Arslan Kulaksız

EŞİNE KENDİSİNİ SİPER ETMİŞTİ

PKK'lı teröristler tarafından otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın, aynı saldırıda kolundan yaralanan eşine kendisini siper ettiği ortaya çıkmıştı.

"YAVRULARINI ÖKSÜZ BIRAKMAMAK İÇİN BENİ YAŞATTI"

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, "Sağ tarafımızdan bildiğim kadarıyla 8 tane kurşun yağdırmışlar. İkisi yiğidime, biri bana. Ama biri daha gelecekti, yiğidim göğsünü bana attı, beni korudu. Şehit mertebesine ulaşırken bir de eşini korudu. Yavrularını öksüz bırakmamak için beni yaşattı." diyerek yaşananları anlatmıştı.

"ADI GİBİ ASLANDI"

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın defnedildiği Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünde taziyeleri kabul eden eşi Sibel Kulaksız, "Bize pusu yaptılar. Eşime başka türlü zaten gücü yetmezdi onların. Aslandı, yiğitti, adı gibiydi. Korktular. Bize ateş ettiler. Eşim sağ omzunda beni korudu. Bana siper oldu. Beni kurtardı. Göğsünü siper etti ben ölmeyim diye. Kaç defa şehit oldu. Hem kalbinden vurdular. Sonra bana bir şey olmasın diye sağına attı kendini. Yiğidimi vurdular. Adı gibi aslandı. Başka türlü onu tuzağa düşüremedikten sonra vuramazlardı. Korktular yiğidimden" diye konuşmuştu.

Şehit binbaşı eşine siper olmuş VİDEO