Binlerce yıllık mozaikte turp figürüne rastlandı

1 Onsra nedir Onsra, Güney Afrika dilinde, bir daha aşık olmamak ve son kez sevmek anlamına gelmektedir.

2 Tatilciler kar altında termal havuzun tadını çıkardı Yalova'da -2 dereceyi gören kış günlerinde tatilciler, kar altında sıcak suda yüzerek farklı bir deneyim yaşadı.

3 Galatasaray, Emre Taşdemir transferini bitiriyor Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan ve bu sezon sadece 7 dakika forma giyen Emre Taşdemir'i transfer etmek için girişimlere başladı. Emre 2013'ten bu yana 13 kez sakatlık yaşadı.

4 İran: İrademizi test etmeyin İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Batı ülkelerine işaret ederek, "Batı ve sömürgecilere söylüyorum: İran'ın iradesini test etmek için uygun bir zaman değil." dedi

5 CHP'li Edirne Belediyesi Yunanca afişi savundu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Yunanca yeni yıl afişinde "Adrianopolis" ifadesini savundu. "Biraz dil bilimi bilseniz, böyle olduğunu bileceksiniz" dedi.

6 İzmir'de 36 saatlik su kesintisi Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamının yanı sıra Karabağlar, Balçova, Konak ile Menderes ilçelerinin bazı mahallelerine, 9 Ocak Çarşamba saat 21.00'den itibaren 36 saat boyunca su verilemeyecek.