Binlerce yıllık mozaikte turp figürüne rastlandı

İnşaat çalışmalarının yapıldığı bölge 3. derece sit alanı ilan edildi. Daha sonra inşaat çalışması durduruldu ve bölge koruma altına alındı.
Geçen yıl kasımda başlanan kurtarma kazısı çalışmalarında ortaya çıkarılan bir mozaikte ise turp figürüne rastlandı.
BÖLGEYE ÖZGÜ BİR ÜRÜN
Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70-80'ini karşılayan Kadirli ile özdeşleşen bir ürüne, mozaikte rastlanmasının önemli olduğunu söyledi.
"KADİRLİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK"
Mozaiklerin milattan sonra 1. veya 2. yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu anlatan Torun, "Burada Zeugma ile eş değer mitolojik karakterlere rastlıyoruz. Kadirli'nin tarihine ışık tutacak bir çalışma." dedi.