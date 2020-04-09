BIOS nedir

İngilizcede Basic Input-Output System, Türkçede ise Temel Giriş-Çıkış Sistemi olarak adlandırılan BIOS, EPROM adı verilen bir yonga üzerinde ROM Bellek olarak yer alan bir tür yazılımdır. (EPROM: Güç kaynağı kapatılsa bile üzerindeki veriyi saklayabilen bir çeşit bilgisayar hafıza yongası)

BIOS, bilgisayar açıltığı anda, bilgisayarın bütün donanımlarını sırasıyla işlemciye tanıtır. Ayrıca donanımların temel iletişim protokollerini belirleyen BIOS, işletim sisteminin başlangıç öğelerinin herhangi bir sürücüden (Hdd, CD-ROM vb.) yüklenmesini sağlar.

BIOS, işletim sistemiyle donanım arasındaki bütün bağımsız sürücü programlarını yönetir. Donanım üreticileri, sürücüleri her işletim sistemine özgü olarak verir. İşletim sistemleri farklı yapılardaki PC’lerde çalışabilir (Windows Mac'te, Mac Windows'ta), ancak farklı donanımları işletim sistemine tanıtan BIOS’tur.



