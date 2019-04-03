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Bir çocuğun yüzünde iPhone bataryası patladı

15 yaşındaki Avustralyalı bir genç, patlayan iPhone 6 bataryası nedeniyle büyük korku yaşadı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 09:54..
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Şimdiye kadar duyduğumuz birçok telefon bataryası patlama haberine bir yenisi daha eklendi.

15 Yaşındaki Avustralyalı bir çocuk, kullandığı iPhone 6'nın bataryasının içinde ne olduğunu merak ederek bataryayı eğip bükmeye başladı. Bu tehlikeli deneyin sonucunu önceden tahmin edemeyen çocuk, bataryanın aniden patlamasına neden oldu. Ardından apar topar hastaneye kaldırılan gencin yüzünde ciddi yanıklar oluştu.

iphone

PATLAMA BATARYADAN KAYNAKLI DEĞİL

Bu olaydan sonra hazırlanan raporlara göre patlama esnasında bataryanın telefonun içinde olmadığı ve patlamanın aşırı ısınma ve üretim hatasından meydana gelmediği açıklandı.

Genç çocuk yaptığı açıklamada, ''Sadece bataryanın içinde ne olduğunu merak ettim. Ancak patlamadan sonra anladım ki, merak ettiklerimi Google'a sorsam daha iyi olacak. Doktorlar bataryanın içindeki asit eğer gözlerime damladıysa kör olabileceğimi söylediler.'' ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonların bataryalarının yanlış bir kullanımda ciddi zararlara neden olacağını bir kez daha görüyoruz. Telefon bataryalarının içinde kullanılan malzemeler nedeniyle, cihazdan çıkarıldıktan sonra bile yangın riski oluşturmaya devam ettiğini hatırlatmakta fayda var.

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