Bir küvet dolusu parayla alışverişe gitti

Sosyal medya, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone XS’i satın almak için Apple Store’a bir küvet dolusu bozuk para ile giden kullanıcıyı konuşuyor.

Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, oldukça ilginç bir şeye imza attı.

PARALARI SAYMASI İSTENDİ

Rusya’da yaşayan bir genç biriktirmiş olduğu küvet dolusu bozuk parayla satın aldığı iPhone XS’i ile sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ancak Ludmila Semushina hiç beklemediği br karşılık aldı. Rus gencin getirdiği bozuk paraları sayması istendi.