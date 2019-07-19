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Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Aydın'da motorlar üzerinde çalışan Deniz Geldeç, benzinin 7 lira olduğu ülkemizde 1 litre benzinle, arabalara 200 km'lik yakıt üreten bir regülatör geliştirdi.

İHA | 19.07.2019 - 11:03..
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Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Türkiye’nin farklı illerinde 10-12 yıl oto tamircisi olarak çalışan, yıllarca ekmek fırınlarının tamir ve bakımını yapan 53 yaşındaki Deniz Geldeç, ömrünün 20 yılından fazlasını “Yakıt tüketimini nasıl düşürebilirim?” sorusunun cevabını bulmak için harcadı. 6-7 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu 1 litre benzinden 300 litre gaz üreten bir manyetik ısı regülatörü bulduğunu öne süren Geldeç, patent başvurusu yaptığı sistemine sahip çıkılıp yaygınlaştırılmasını istiyor.

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit ViDEO

"BENZİNİ SON DAMLASINA KADAR GAZA ÇEVİRİYOR"

Büyük merak duyduğu motorlar üzerinde 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığını belirten Deniz Geldeç, “Yakıt tüketimi fazla olduğu için araç ve fırınların yakıt sistemi üzerine yıllarca çalışma yaptım. Kendimi tamamen Ar-Ge çalışmalarına adadım. Bu çalışmalarımın ardından 6-7 yıllık bir çalışma sonucu benzini gaza çeviren manyetik ısı regülatörü icat ettim. Benzin deposuna bir cihaz yerleştiriyoruz. Cihazımız çalıştığı zaman deponun içindeki benzine elektromanyetik dalgalar göndererek, benzini gaza çeviriyoruz. Benzinin içerisindeki ağır metalleri ayrıştırıp temiz bir gaz elde ediyoruz. Bu sayede 1 litre benzinden 300 litre gaz üretiyoruz. Bunu da doğalgaz sayaçlarıyla ölçüm yaparak kanıtladık. Buna benzer bir çalışmanın bir üniversitede yapıldığını duydum. O çalışma 1 litre benzinin 330 gramını gaza dönüştürüp, geriye kalan 670 gramını su olarak geri döküyor. Bizim yaptığımız sistem, benzini son damlasına kadar gaza çeviriyor.” diye konuştu.

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit


"YÜZDE 55 YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR"

Hayata geçirdiği projeyle ilgili olarak 9 ay önce patent başvurusu yaptığını kaydeden Geldeç, “Şu an dünya çapında bir benzeri olmayan bu projenin patent haklarını korumaya alarak elde ettik. Benim bu projeyi seri üretime geçirebilecek maddi gücüm yok. Böylesine önemli sistem, ağır ve hafif sanayi ile araçlarda yani doğalgaz veya petrol ürünlerinin ihtiyaç duyulduğu tüm alanlarda kullanılabiliyor. Bu cihaz ısı ihtiyacı olan tüm alanlarda kullanılabilecek bir yapıya sahip. Benzin gazı, doğalgazdan kalorisi olarak üç kat daha fazla. Aynı zamanda bizim ürettiğimiz gaz, doğalgaz ihtiyacı olan ağır ve hafif sanayide yüzde 55 doğalgazdan daha fazla tasarruf sağlıyor. Bu sistemi araçlarda da denediğimizde başarılı sonuçlar aldık. 1600 cc motorlu bir araç 90 kilometre hızla seyrettiği zaman bizim 1 litre benzinimiz 200 kilometre yol katediyor. Bu sistemin yaygınlaşması halinde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması konusunda önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Projenin saygınlaşması halinde milli malımıza sahip çıkmış olacağız. Biz yaptık buraya kadar getirdik, devlet büyüklerimizden bu projeye sahip çıkmalarını istiyorum.” şeklinde konuştu.

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

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