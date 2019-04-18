Bir sonraki başkanlık seçiminde Trump'ın işi zor

ABD'de geçtiğimiz şubat ayında Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Sanders'in, halk desteğini önemli oranda alacağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalı, 2020 seçimleriyle ilgili bir anket yayınladı.

7 PUAN FARK VAR

Ankete göre Bernie Sanders yüzde 47 oy alarak, Donald Trump'a 7 puan fark attı. Yüzde 40 oranını yakalayan Trump'a, en yakın adayların toplamı yüzde 4'te kaldı.

FOX News'in yaptığı anketin, 17-20 Mart arasında 1.002 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.