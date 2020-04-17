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Birce Akalay'dan koronavirüs yorumu

Tüm dünyada aylardır kabusa neden olan koronavirüs endişesi, Birce Akalay'ı da etkisi altına aldı.

Haber Merkezi |
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Birce Akalay'dan koronavirüs yorumu

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Tanem Sivar’la ortak yaptığı canlı yayında koronavirüs üzerine ilginç bir tespitte bulundu.

Ünlü oyuncu, dünyadaki birçok ülkenin ve Türkiye'nin de mücadele ettiği virüsün artık insanlar arasındaki samimiyet ve sıcaklık duygusunu kaybettirdiğini söyledi.

Artık kimsenin eskisi gibi olmadığını söyleyen Akalay, "Sanmasınlar gönlümüz bir atmıyor, bu yüzden o yayınları yapıyoruz. Herkes kadar market alışverişi yapıyor, korunarak bir markete giriyorsun bir alışveriş yapmak için, cımbızlayarak alıyorsan hızlıca.

"HERKES SELAMLAŞIRDI"

Normalde sıcak toplumuz... Selamı severiz, birbirini tanır herkes selamlaşır ya, şimdi kimse birbirinin yüzüne, gözüne bakmıyor, kontak kurmuyor. Kendimi ilk alışverişte garip hissettim.

"DURUM CİDDİ"

Garip bir his. Neyin içindeyiz? Zaten sokaklar bomboş, öyle de olmalı. İki gün sokak yasağından sonra market için dışarı attı insanlar kendilerini ama bu durum ciddi. Bu kadar korkusuz olmamak lazım." dedi.

Birce Akalay'dan koronavirüs yorumu

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