Birçok araçta kullanılıyor: Bu aparat fark etmeden zarara yol açıyor

Araçlarımızın içerisinde eskiden sigara yakmak için kullanılan, günümüzde ise telefon şarjından mini buzdolabı çalıştırmaya kadar pek çok amaçla kullandığımız o küçük yuvalar, aslında sanıldığından çok daha hassas bir yapıya sahip.

Otomobil üreticileri artık bu girişleri sadece akıllı cihazları beslemek için tasarlıyor. Hatta bazı modern modellerde bu yuvalar kaldırılarak yerini doğrudan USB girişlerine bırakıyor.

Ancak aracınızda hala bir 12V prizi varsa, içine taktığınız her cihaz aracınızın sağlığı için uygun olmayabilir.

Aracınızın elektrik sistemini korumak için kaçınmanız gerekenler

Her cihazı bağlamayın

Aracın ürettiği doğru akımı (DC) evdeki alternatif akıma (AC) çeviren inverterler kullanırken, cihazın kapasitesine dikkat etmelisiniz. Saç kurutma makinesi veya kettle gibi yüksek akım çeken cihazları çakmaklığa bağlı inverterlerle çalıştırmak, aracın sigortasını patlatabilir veya kablo tesisatının aşırı ısınmasına neden olarak yangın çıkarabilir.

Ucuz ve kalitesiz şarj adaptörlerinden kaçının

Benzinlik veya yol üstü marketlerden alelacele alınan kalitesiz adaptörler, kararsız elektrik akımı nedeniyle aşırı ısı üretir. Bu durum telefonunuzun batarya sağlığını hızla tüketmekle kalmaz, kısa devre yaparak aracınızın ana elektrik beynine bile zarar verebilir.

Çakmak aparatını her yuvaya zorlamayın

Modern araçlardaki 12V yuvaları, eski tip sigara çakmaklıklarına göre daha dardır. Sadece aksesuar için üretilmiş bu dar yuvalara metal bir çakmak aparatını zorlayarak sokmak, plastik aksamın erimesine ve büyük elektrik arızalarına yol açabilir.

Yabancı nesnelere dikkat edin

Prizi açık bir tünel gibi düşünün. Bozuk para, cips kırıntısı, anahtarlık veya toz gibi maddeler kutupları birbirine bağlayarak kısa devreye neden olabilir. Yuvaya bir şey kaçarsa metal aletlerle müdahale etmek yerine vakumlu süpürge veya yalıtkan (plastik/ahşap) bir aparat kullanmalı, mümkünse yuvayı kullanılmadığında kör tapalarla kapatmalısınız.