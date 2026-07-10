Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 ayrılık birden

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 10 futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, kadın futbol takımında forma giyen Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Beşiktaş Kadın Futbol Takımımızın sporcularından; Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporculara emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”